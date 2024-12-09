إشادات واسعة بتصوير مسلسل "نقطة سودة" بعد تصدره التريند

بعد تصدره قائمة التريند، حصد مسلسل "نقطة سودة" إشادات جماهيرية واسعة حول تصويره المتميز والكادرات الفنية التي تجذب الأنظار. ومع عرض أولى حلقاته على قناة "إم بي سي مصر" ومنصة "شاهد"، أصبحت الصورة التي يقدمها المسلسل حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

جمهور السوشيال ميديا يثني على الجمال البصري للمسلسل



أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمال التصوير ودقة الكادرات التي قدمها مدير التصوير تامر جوزيف. وكتب العديد منهم تعليقات أبرزت الإعجاب بمستوى التصوير الفني، حيث قال البعض: "المسلسل جميل والصورة تحفة"، و"فعلًا مسلسل جميل وشغلك فيه مختلف يا تامر، كنت بحس إني بتفرج على لوحات فنية جميلة".

كما أشار آخرون إلى أن "التصوير كان مميزًا وأعطى المسلسل طابعًا فنيًا خاصًا".

تامر جوزيف يكشف كواليس الإبداع في التصوير



في تصريحات صحفية سابقة، تحدث مدير التصوير تامر جوزيف عن سر نجاح التصوير في المسلسل، قائلًا: "بعد قراءتي للورق، قررنا أن نعمله بشكل يشبه المسلسلات الأجنبية. وبفضل المخرج محمد أسامة، استطاعنا أن نخرج بالتصوير بهذه الجودة، فقد كان لديه رؤية واضحة وتعاوننا مع مهندسة الديكور اللبنانية نغم لبس والاستايلست غادة وفيق لتحقيق الصورة التي كانت في أذهاننا".

وأضاف جوزيف: "التصوير لم يكن ليظهر بهذه الطريقة لولا الدعم الكامل من شركة الإنتاج التي لم تبخل علينا بالأدوات والتجهيزات اللازمة، مثل توفير 2000 قطعة ملابس للكومبارس في مشهد الحفلة فقط".

نجاح المسلسل بفضل رؤية جماعية متكاملة

تامر جوزيف أكد أن نجاح التصوير كان ثمرة عمل جماعي، قائلًا: "لا أستطيع نسب الصورة لنفسي فقط، فالمسلسل كان نتيجة تعاون كبير بين المخرج والديكور والاستايلست كلنا كنا نعمل بحب وروح الفريق، وكان لهذا تأثير كبير على النتيجة النهائية".

وأضاف أنه سعيد للغاية بردود الفعل الإيجابية التي وصلته، مشيرًا إلى أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الصورة المختلفة التي قدمها المسلسل.

مسلسل "نقطة سودة" في سطور

مسلسل "نقطة سودة" هو مسلسل درامي اجتماعي من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة. يشارك في بطولته مجموعة من النجوم البارزين مثل أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، وهدى الإتربي.

وتُعد الصورة المميزة جزءًا أساسيًا من نجاحه، حيث تم إيلاء اهتمام كبير بجميع التفاصيل الفنية التي جعلت من "نقطة سودة" عملًا فنيًا متكاملًا.

