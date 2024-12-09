أشرف عبد الباقي وابنته زينة في ضيافة برنامج "معكم"

الفنان أشرف عبد الباقي وابنته زينة يستعدان للظهور كضيفين مميزين في برنامج معكم منى الشاذلي، في الحلقة التي ستُعرض مساء الخميس المقبل على قناة ON، يُنتظر أن تكشف الحلقة عن العديد من الجوانب الإنسانية والعائلية في حياة الفنان المحبوب، حيث يتشارك مع ابنته بعض الذكريات والمواقف الخاصة التي تجمعهما، إلى جانب حديثه عن أبرز محطاته الفنية ومشاريعه المستقبلية.

أشرف عبد الباقي وابنته زينة

الحلقة تعد واحدة من الحلقات المنتظرة، لما يتمتع به أشرف عبد الباقي من جماهيرية واسعة وحضور مميز على الشاشة، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب لمشاهدة هذا اللقاء الفريد.

ويتناول الفنان أشرف عبد الباقي خلال الحلقة الحديث عن مشاركته في فيلم "مين يصدق"، الذي يحمل طابعًا مميزًا كونه من إخراج ابنته زينة عبد الباقي، حيث يُعد الفيلم أول تجربة إخراجية لزينة، ويُعرض حاليًا في دور السينما، حيث حظي بإشادات إيجابية من النقاد والجمهور.



كما يكشف أشرف عبد الباقي عن كواليس العمل مع ابنته، وتجربته في تقديم دور جديد ضمن أحداث الفيلم، معبرا عن فخره بموهبتها وسعادته برؤية إبداعها يظهر على الشاشة الكبيرة، والفيلم يُعتبر علامة فارقة في مسيرة زينة الفنية، ويؤكد دعم أشرف الدائم لها في خطواتها العملية.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، ينضم بطلا فيلم "مين يصدق"، يوسف عمرا وجيدا منصور، للقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث أعربت جيدا منصور عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في العمل، مشيرة إلى أنها شعرت وكأنها في حلم حين علمت بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خاصة أن هذا العمل يمثل أولى بطولاتها السينمائية.

كما وجهت جيدا الشكر إلى زينة أشرف عبد الباقي على ثقتها الكبيرة في اختيارها لتجسيد هذا الدور المميز، مؤكدة أن التجربة كانت استثنائية وأنها تعلمت الكثير من فريق العمل، سواء من زملائها أو من المخرجة الشابة، التي وصفتها بأنها تحمل رؤية فنية مبهرة.