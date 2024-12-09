الموافقة على تشغيل سيارات للمواصلات لخدمة الطريق السياحي والكورنيش الجديد بالإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تشغيل وسائل مواصلات تهدف إلى خدمة منطقة شارع البلاجات (طريق عمارة السياحي) والكورنيش الجديد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين خدمات النقل العام وتلبية احتياجات المواطنين،

وأوضح العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية أن السيارات تم تحديد مسارها لتبدأ من موقف الفردوس، مرورًا بنفق الثلاثيني ثم شارع محمد علي حتى طريق عمارة السياحي، وواحة ٦ أغسطس، ثم طريق الكورنيش الجديد والعودة من شارع أم كلثوم، ثم يوتيرن مديرية أمن الإسماعيلية ثم شارع محمد علي حتى نفق الثلاثيني حتى موقف الفردوس.

تأتي هذه الخطوة في إطار تكليفات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة تسهيل وصول المواطنين إلى المناطق التجارية والسياحية الهامة في المدينة، بما يعزز من حركة النقل ويوفر الوقت والجهد على سكان المنطقة وزوارها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوط الجديدة في دعم النشاط السياحي والتجاري، خاصة مع تزايد الطلب على وسائل النقل التي تربط الأحياء السكنية بالمرافق الحيوية والمناطق السياحية على بطريق عمارة السياحي والكورنيش الجديد.