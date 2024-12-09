المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالتعدي على طفل داخل المقابر بطوخ

حوادث
بوابة الفجر

عاقبت محكمة جنايات بنها، عاطل بالسجن لمدة 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل واقتياده داخل المقابر، والتعدي عليه، بدائرة مركز شرطة طوخ.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 7521 لسنة 2024 جنايات طفل طوخ، أن المتهم "محمد ا س"، عاطل، 32 سنة، أنه خطف بالإكراه المجنى عليه "ي أ ص"، والذي لم يبلغ سنه 18 سنة ميلادية كاملة، بأن جذبه عنوة من يده واقتاده إلى داخل المقابر فباعد بينه وبين ذويه.

ذكر أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر تعدى على المجنى عليه الطفل سالف الذكر، بالقوة والذى لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، بأنه وما أن ظفر به على إثر ارتكاب جريمته محل الاتهام بعاليه تعدي عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرض الطفل المجنى عليه للخطر بأن عرض أمنه وأخلاقه للخطر مرتكبًا الجرائم محل التهم السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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