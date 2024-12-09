أمير المصري ضيف في جلسة حوارية خاصة ضمن قمة فوربس تحت سن الـ 30

أعلنت فوربس ميدل إيست عن تنظيم جلسة حوارية مميزة للفنان أمير المصري، ضمن فعاليات قمة Forbes Middle East Under 30 Summit التي تقام يومي 10 و11 ديسمبر في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يتحدث أمير المصري خلال الجلسة عن رحلته الفنية المليئة بالإنجازات والتحديات، حيث استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، مما جعله واحدًا من أبرز النجوم الشباب في عالم التمثيل.

تُعد القمة منصة بارزة تجمع ألمع المواهب الشابة ورواد الأعمال من المنطقة والعالم، لتبادل الأفكار والخبرات وتحفيز الإبداع في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الحوارية مسيرة أمير المصري الفنية، حيث سيتحدث عن أبرز إنجازاته وخبراته التي جمعها من مشاركته في الأعمال الفنية على المستويات العالمية والعربية والمحلية، كما سيكشف النقاب عن كواليس أحدث أعماله، فيلم In Camera الذي أثار تفاعلًا واسعًا، بالإضافة إلى فيلمه المرتقب 100 Nights of Hero.

الجلسة ستديرها الإعلامية نانسي بحمد، التي ستسلط الضوء على التفاصيل المميزة في مسيرته، وتناقش رؤيته المستقبلية للأعمال الفنية التي يسعى إلى تقديمها، بما يعكس طموحه وشغفه الدائمين في تقديم أعمال تحمل طابعًا إنسانيًا وإبداعيًا مميزًا.

يذكر أن الفنان أمير المصري تلقى إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، حيث تم عرضه في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، كما حقق الفيلم ردود أفعال إيجابية خلال العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته الـ 57، حيث شارك ضمن مسابقة Proxima. ولم يقتصر نجاح الفيلم على هذه المهرجانات فقط، بل تمت مشاركته أيضًا في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland، ليحصد المزيد من الاعتراف الدولي والاحتفاء بإبداعاته الفنية.