رياضة النواب تكشف موعد الانتهاء من تنفيذ استاد النادي المصري ببورسعيد

حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، المؤتمر الصحفي الذي تناول آخر التطورات المتعلقة باستاد النادي المصري وخطة العمل المستقبلية.

كما شارك في الفعالية الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واللواء حازم حسن، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل.



من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة عن تقدم كبير في أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد، موضحًا أن حجم الأعمال الإنشائية الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد وصل إلى مليار و١٣٥ مليون جنيه، كما تم ضخ ٤٠٠ مليون من الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة لاستاد النادي المصري، موضحًا أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتطوير كامل المنطقة المحيطة بالنادي المصري، مشيرا إلى قرار الرئيس السيسي، بتخصيص أرض لإنشاء مدينة رياضية بمدينة سلام مصر بمنطقة شرق بورسعيد.



وأشار إلى أن استاد النادي المصري الجديد ليس مجرد ملعب لكرة القدم، بل هو صرح حضاري يخدم شباب بورسعيد ويساهم في تنشيط الحركة الرياضية والثقافية بالمحافظة، هذا الاستاد سيكون منارة لشباب بورسعيد، مبينًا أن تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى يواجه بعض التحديات، ولكننا نعمل جاهدين لتذليل هذه التحديات والالتزام بالجدول الزمني المحدد، لذا قمنا بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة إنجاز المشروع، ونحن على ثقة بأننا سننجح في تحقيق هذا الهدف.



ووجه "صبحي "الشكر لمحافظ بور سعيد وجميع العاملين في المشروع على جهودهم الحثيثة، مؤكدًا حرص الوزارة على تسليم هذا الصرح الرياضي الضخم في الموعد المحدد وبأعلى جودة، معلنًا أن شهر يونيو القادم 2025، سيشهد الانتهاء من تنفيذ مشروع بناء استاد النادي المصري الجديد.

ومن جانبه وجه اللواء محب حبشى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على قراره بإعادة بناء استاد بورسعيد "استاد النادى المصرى"، واصفا القرار بأنه أتى ضمن خطوات التنمية التى تشهدها المدينة الحرة حاليا فى جميع القطاعات.



ووجه المحافظ أيضا الشكر لوزير الشباب والرياضة على متابعته المستمرة لمراحل إنشاء الاستاد وتذليل كافة العقبات فى سبيل الانتهاء من إنشائه في أقرب وقت ممكن، مثنيًا على الجهود الكبيرة التي قام بها الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في هذا الملف، وموجها شكره كذلك لرئيس النادى كامل أبو على لدعمه الكبير لمشروع بناء الاستاد الجديد.



وأكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن استاد النادي المصري رمز لجميع أبناء بورسعيد، لذا نعمل جاهدين علي الانتهاء من تنفيذه بصورة مشرفه تليق بأبناء المحافظة، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه المستمر لكافة المشروعات الإنشائية الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد بصفة عامة واستاد النادي المصري بصفة خاصة.