سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 9 ديسمبر 2024.. قفزة بعد «سقوط» حكم بشار الأسد

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا، الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وسط انهيار الليرة بالسوق السوداء.

وفقدت الليرة السورية نحو 42% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، بعدما شهدت سوريا تطورات متسارعة، أمس الأحد، مع دخول قوات المعارضة السورية المسلحة إلى العاصمة دمشق في الساعات الأولى من الفجر، وانهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وصرّح رئيس الوزراء السوري، محمد غازي الجلالي، بأنه مستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري، مشددًا على أهمية ضمان استمرارية مؤسسات الدولة، داعيًا المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة، مؤكدًا أنها "ملك لكل السوريين"، وأنه سيبقى في منزله ولن يغادر إلا بصورة سلمية لضمان استمرارية المؤسسات العامة.

وفي بيان مسجل، ذكر الجلالي: "نمد أيدينا للجميع، حتى للمعارضين، للحفاظ على مقدرات البلد"، كما كشف في وقت لاحق عن تواصله مع قائد المعارضة السورية المسلحة، أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، الذي أعرب عن أمله في تحقيق مصالحة وطنية.

وأكد الجلالي أنه لا يعلم مكان بشار الأسد أو وزير دفاعه علي محمود عباس، لكنه أشار إلى أن معظم وزراء الحكومة ما زالوا موجودين في دمشق، مضيفًا: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية واتفقنا على الحفاظ على المؤسسات".

عقب ذلك، أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر في الكرملين، أن الرئيس السوري السابق وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، حيث تم منحهم حق اللجوء الإنساني.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الأسد قرر التخلي عن منصبه بعد مفاوضات مع أطراف النزاع، مشيرة إلى أن روسيا لم تكن طرفًا في هذه المفاوضات لكنها تواصل اتصالاتها مع كافة فصائل المعارضة السورية، داعية إلى الوحدة الوطنية بعد سقوط النظام، مؤكدة أن سوريا تدخل مرحلة جديدة قوامها العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.



سعر الدولار في نشرة الصرف

جاء متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13600 ليرة، وفقًا لنشرة الصرف.

حقق سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية مستوى 14685.16 ليرة، حسب المركزي السوري.



سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق بنسبة 42.11%، ليسجل 22000 ليرة للشراء، و27000 ليرة للبيع

وفي حلب، صعد سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 64%، إلى 36000 ليرة للشراء، و41000 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، قفز سعر الدولار مقابل الليرة بنحو 55%، ليستقر عند 29000 ليرة للشراء، و31000 ليرة للبيع.



100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.360 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.



سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 23270 ليرة للشراء، و28564 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 632 ليرة للشراء، و778 ليرة للبيع.