تعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية في سوق اليوم الواحد بالجيزة

تعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المِنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار، وتطرح جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وتأتى أسعار السلع والمنتجات داخل السوق كالتالي: زيت 1 لتر 64 جنيه،أرز 1كجم 24 جنيه،مكرونة 400 جرام 8.5 جنيه،دقيق 1 كجم 17 جنيه،روابي سمن 1 كجم 85 جنيه،شاى 250 جرام 30 جنيه ومسحوق غسيل اتوماتيك 3 ك 105 جنيه.

كما طرح السوق الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، ومكرونة أنواع (400 جرام) بـ8.5 جنيه، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، والدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو، وطبق البيض بـ145 جنيهًا، واللحم السوداني بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار البقوليات المعبأة بالسوق، على النحو الآتي: مكرونة أنواع (400 جرام) بـ8.5 جنيه، اللوبيا (400 جم) بـ35 جنيهًا، الفاصوليا البيضاء (400 جم) بـ39 جنيهًا، العدس بجبة (400 جم) بـ25 جنيهًا، العدس الأصفر (400 جم) بـ25 جنيهًا، الأرز البسمتي (1 كجم) بـ62 جنيهًا.

حيث تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تشغيل سوق اليوم الواحد الجديد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده السوق بحي إمبابة واقبال المواطنين عليه.

وأكد محافظ الجيزة أن السوق الجديد بحي العمرانية سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار اقل عن مثيلاتها في الاسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

ووجه المهندس عادل النجار رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني لمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة اي معوقات امام العارضين لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة حريصة علي التوسع في انشاء واقامة المنافذ والأسواق السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين حيث تساهم تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ بأنه سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من القطاعات الأخري خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين من أهالى أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية لزيارة السوق والإستفادة من المعروضات وشراء إحتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.

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