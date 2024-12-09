سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم.. تراجع كبير بعد سقوط نظام بشار الأسد

شهدت الليرة السورية في الفترة الأخيرة تقلب في الاسعار مقابل الدولار بين التراجع والزيادة، لذلك في مقال اليوم عبر موقعنا بوابة الصبح سوف نتعرف على اخر الاسعار التي وصل واستقر اليها سعر الدولار مقابل الليرة السورية، فقط تابعوا معنا.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

وتستعرض بوابة “الفجر” في السطور القادمة، سعر الدولار مقابل الليرة السورية في محافظات سوريا المختلفة:

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق، وصل سعر الليرة السورية في دمشق إلى نحو 16000 ليرة للشراء و17000 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في حلب فقد وصل سعر الليرة السورية إلى نحو 17000 ليرة للشراء و18000 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل العملات العربية والأجنبية

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري، وصل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري إلى نحو 316 ليرة للشراء و338 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي سعر قدره 4355 ليرة وذلك للشراء بينما للبيع سجل 4631 ليرة.

سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي، وصل سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي إلى سعر قدره ليرة 4270 للشراء و4540 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية، سجل سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية نحو 632 ليرة للشراء و778 ليرة للبيع.

في حين سجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو سعر قدره 16893 ليرة سورية للشراء، بينما للبيع سجل 17954 ليرة.

سجل سعر الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدينار الاردني سعر قدره 22656 وذلك للشراء، بينما للبيع فقد سجلت سعر قدره 24081 ليرة.