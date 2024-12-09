عنصر إجرامي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة.. والنيابة تحقق

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة

قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي، تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بشارع رمسيس في القاهرة.. وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية ومقيم بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضاف بارتكابه 4 وقائع سرقة سيارات "بذات الأسلوب"، من بينهم السيارة محل الشكوى.

كما اعترف المتهم ببيع السيارات المسروقة لعميل سيئ النية (مقيم بمحافظة الدقهلية)، حيث تم ضبطه والسيارات المستولى عليها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتسليم السيارات لماليكها.

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