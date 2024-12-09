جمعوها من تجارة المخدرات.. قرار قضائي ضد المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس

 

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي  تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها  بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة  القاهرة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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