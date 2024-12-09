سعر الدولار مقابل الليرة السورية.. قفزة حادة في السوق السوداء وسط تدهور الاقتصاد في الساعات الأخيرة تزايد البحث عن سعر الليرة السورية، حيث شهدت الليرة السورية خلال السنوات الأخيرة انهيارًا تاريخيًا غير مسبوق، ويعود هذا الانهيار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي أثرت على البلاد.

وتقدم بوابة “الفجر” في السطور التالية سعر الليرة السورية مقابل الدولار والجنية والعملات المنافسة.

انهيار سعر الليرة السورية مقابل الدولار

شهدت الليرة السورية انهيارًا كاملًا اليوم أمام العملات العربية والأجنبية، اليوم الاثنين، حيث انخفضت قيمة العملة السورية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 42% في تعاملات مدينة دمشق، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث أصبح الدولار الواحد يساوي 22 ألف ليرة سورية، وفيما يلي نرصد سعر الليرة السورية مقابل العملات الآن.

اسباب انخفاض العملة السورية

شهدت الاونة الاخيرة الكثير من التطورات في سوريا ابرزها انقلاب المواطنين علي حكم بشار الاسد وبالفعل بدء الشعب باسقاط النظام والكثير من الاخبار تؤكد فرار بشار الاسد من سوريا بالساعات الماضية.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

سعر الشراء: 22000 ليرة سورية.

سعر البيع: 27000 ليرة سورية.

سعر الليرة السورية مقابل اليورو

سعر الشراء: 23270 ليرة سورية.

سعر البيع: 28564 ليرة سورية.

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري