حلم الغناء الفاحش.. قرار قضائي ضد عصابة التنقيب عن الآثار بالزيتون

حوادث
متهمين
متهمين

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس 5 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام 5 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 5 امتار وعرض 4 أمتار -  أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التنقيب غير المشروع التنقيب الحفر والتنقيب التنقيب عن الأثار
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رئيس نادي المنصورة يعلن إيقاف اللاعب عقب واقعة الاعتداء

خماسية نظيفة تقود بنى سويف لصدارة القسم الثالث

منتخب القوس والسهم يحصد 5 ميداليات في بطولة العراق الدولية

الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس الرابطة

عاجل - الدولار يشتعل أمام الليرة السورية: انهيار تاريخي بعد رحيل الأسد

أحمد سمير: رئيس النصر أخطأ في حق الجهاز الفني للأولمبي وتقدم لنا باعتذار

سعر الدولار مقابل الليرة السورية يقفز بشكل حاد في السوق السوداء

مشهد مؤسف في مباراة المنصورة والمقاولون العرب بعد انهيار اللاعب أحمد شاهين