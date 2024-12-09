ارتفاع جنوني.. سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم في البنوك

تشهد الليرة السورية تدهورًا حادًا وغير مسبوق في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، وذلك نتيجة لتراكم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد. وفيما يلي تحديث حول الأسعار

وتشهد الليرة تداول حاليًا عند مستويات 22 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بالسعر الرسمي في مصرف سوريا المركزي عند 13.7 ألف ليرة.

وخلال السنوات الماضية كان السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي يوازي 13.7 ألف ليرة، مقارنة بسعر 6 آلاف ليرة للدولار في نهاية عام 2022.

وأبرز أسباب هذا الانهيار:

أسعار صرف الليرة السورية:

مقابل الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 22،000 ليرة سورية.

22،000 ليرة سورية. سعر البيع: 27،000 ليرة سورية.

مقابل اليورو:

سعر الشراء: 23،270 ليرة سورية.

23،270 ليرة سورية. سعر البيع: 28،564 ليرة سورية.

مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 438 ليرة سورية.

438 ليرة سورية. سعر البيع: 541 ليرة سورية.

أسباب الانهيار:

الأزمة الاقتصادية العميقة:

سنوات من الحرب والأزمات الداخلية أدت إلى تدمير البنية التحتية والاقتصادية للبلاد.

نقص الإنتاج المحلي واعتماد كبير على الاستيراد مما يزيد الطلب على العملات الأجنبية.

التوترات السياسية:

تفاقم الأوضاع السياسية الداخلية وتزايد الاحتجاجات ضد الحكومة.

ورود أنباء عن تغييرات سياسية كبيرة، من بينها مزاعم عن فرار الرئيس بشار الأسد.

العقوبات الاقتصادية:

استمرار العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، مما أدى إلى تقييد التعاملات المالية الدولية وتفاقم أزمة العملة.

الوضع الحالي:

انخفاض قيمة الليرة السورية بهذا الشكل يعكس مدى الأزمة التي تعيشها البلاد، مع تداعيات كارثية على مستوى المعيشة وارتفاع تكلفة السلع الأساسية.

ملحوظة: هذه الأرقام قابلة للتغيير نتيجة التقلبات المستمرة في الأسواق.