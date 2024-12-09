محمد البشير.. معلومات لا تعرفها عن المكلّف بتشكل حكومة انتقالية في سوريا



أعلنت المعارضة المسلحة السورية، اليوم الإثنين، عن تكليف محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب، بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

من هو محمد البشير؟



المولد والتعليم:



محمد البشير، المولود في محافظة إدلب عام 1983، مهندس وسياسي سوري. حصل على شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية بتخصص الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، كما نال شهادة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب عام 2021.

المناصب السابقة:



بدأ مسيرته المهنية كمدير لشؤون الجمعيات، ثم تولى منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في "حكومة الإنقاذ السورية" عام 2022. في يناير 2024، أصبح خامس رئيس وزراء لحكومة الإنقاذ في إدلب.

الدور السياسي:



لعب البشير دورًا محوريًا في إدارة مدينة إدلب خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء. وفي التاسع من ديسمبر 2024، عُين رئيسًا للحكومة الانتقالية السورية، بعد انتهاء حكم بشار الأسد الذي استمر من عام 2000 وحتى أواخر 2024.

مفاوضات لتجنب الفوضى في سوريا



أكد أحد ممثلي المعارضة السورية أن هناك جهودًا مكثفة لضمان انتقال سلس للسلطة وتجنب الفوضى. وتشمل هذه الجهود اجتماعًا بين رئيس هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، ورئيس الحكومة السورية الحالي محمد الجلالي، إضافة إلى محمد البشير. الاجتماع يهدف إلى تنسيق خطوات انتقال السلطة ووضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية بفعالية