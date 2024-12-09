انهيار بيع وشراء.. سعر الليرة السورية مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين بعد سقوط بشار الأسد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في البنك المركزي وأيضًا أمام العملات العربية والأجنبية شهد انخفاض كبير خلال الساعات الماضية، حيث أن العملات دائمًا ما تؤثر عليها العديد من العوامل ومن بينها الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتعبر قيمة العملات عن الحالة الاقتصادية للدولة وهذا له تأثير كبير على مستوى معيشة الأفراد في جميع البلدان ولهذا سنوضح كم سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم بالبنك المركزي.



سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي

هناك تراجع ملحوظ في الاقتصاد المحلي السوري خلال السنوات الماضية وبالأخص خلال الأيام القليلة الماضية، ولهذا هناك انخفاض كبيرة لقيمة العملة المحلية وهي الليرة وفيما يخص كم سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي فهو كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق للشراء أمام الليرة أصبح 16 ألف ليرة سورية، بينما البيع 17 ألف ليرة سورية.

وفيما يخص الدولار الأمريكي في حلب فإن سعر الشراء هو 17 ألف ليرة سورية، ويبلغ سعر المبيع 18 ألف ليرة سورية.

أما عن سعر صرف الدولار الأمريكي الحسكة فقد أصبح 15 ألف ليرة سورية مقابل الدولار خلال التعاملات الصباحية وذلك للشراء بينما البيع أصبح 16 ألف ليرة.

تحويل الدولار الأمريكي إلى ليرة سورية

بناءً على المعلومات الواردة والتي تخص أسعار صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم فإن قيمة الدولار الأمريكي الواحد تبلغ 16 ألف ليرة سورية، بينما خمسة دولار أمريكي تبلغ قيمتها 80 ألف ليرة سورية، ولكن عشرة دولار أمريكي سعرها 160 ألف ليرة سورية.



كم سعر 100 دولار أمريكي مقابل الليرة السورية

أما عن سعر صرف 100 دولار أمريكي مقابل الليرة السورية فإن سعرها 1،600،000 ليرة سورية، وفيما يخص سعر 500 دولار أمريكي أمام الليرة فهو 8،000،000 ليرة سورية فقط.



كم سعر الليرة السورية مقابل العملات؟