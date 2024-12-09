سعر الليرة السورية اليوم يسجل 541 ليرة أمام الجنيه المصري

شهد سعر الليرة السورية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 مقابل العملات العربية والأجنبية تراجعًا، وذلك بسبب سقوط نظام بشار الأسد، وسيطرة الفصائل السورية المسلحة على الدولة.



سعر الليرة السورية اليوم

وتستعرض بوابة "الفجر" لقرائها كل ما يخص سعر الليرة السورية اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

سعر الليرة مقابل الدولار في دمشق

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق، وصل نحو 22000 ليرة سورية للشراء، و27000 ليرة سورية للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة، وصل نحو 29000 ليرة سورية للشراء و31000 ليرة سورية للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في حلب

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في حلب، وصل نحو 36000 ليرة سورية للشراء، و41000 ليرة سورية للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري، بلغ نحو 438 ليرة سورية للشراء، و541 ليرة سورية للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي، بلغ نحو 5992 ليرة سورية للشراء، و7357 ليرة سورية للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي

سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي، بلغ نحو 5867 ليرة سورية للشراء، و7204 ليرة سورية للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية، بلغ نحو 632 ليرة سورية للشراء، و778 ليرة سورية للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل اليورو

سعر الليرة السورية مقابل اليورو، بلغ نحو 23270 ليرة سورية للشراء، و28564 ليرة سورية للبيع.