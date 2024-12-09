سعر الدولار مقابل الليرة السورية يقفز بشكل حاد في السوق السوداء، هناك العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة علي معرفة اعلي سعر للدولار في السوق السوداء اليوم، ويعد الدولار الأمريكي من أكثر العملات الصعبة التي لها تأثير قوي علي حركة التجارة المحلية والعالمية، ولها تأثير قوي علي اقتصاد الدول، وهناك استقرار كبير في سعر الأخضر اليوم في السوق الموازي.



اعلي سعر للدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين

بلغ سعر أعلي دولار في السوق السوداء اليوم الاثنين إلى 50.17 جنية مصري.

أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين

نتعرف علي أسعار الدولار في السوق الموازي علي الشكل التالي:

سجل سعر 5 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء إلى 250.85 جنية مصري.

سجل سعر 10 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء إلى 501.70 جنية مصري.

سجل سعر 25 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء إلى 1254.25 جنية مصري.

سجل سعر 50 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء إلى 2508.50 جنية مصري.

سجل سعر 100 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء إلى 5017.00 جنية مصري.

سجل سعر 150 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء إلى 7525.50 جنية مصري.

سجل سعر 200 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء إلى 10034.00 جنية مصري.

سجل سعر 500 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء إلى 25085.00 جنية مصري.

سجل سعر 1000 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء إلى 50170.00 جنية مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري:سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي سجل نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.68 جنيه للبيع.

بنك مصر: وبلع سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.68 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وصل إلى 50.58 جنيه للشراء. 50.68 جنيه للبيع.

