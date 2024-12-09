لهذا السبب.. مدير تعليم مطروح تجتمع مع مديري الإدارات التعليمية

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور الأستاذ إسماعيل جاتو وكيل المديرية والأستاذ محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام.

واستعرضت وكيل الوزارة مع السادة الحضور الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية والإلتزام بكافة الضوابط الوزارية الامتحانية مؤكدة أن الاجتماع يعد ميثاق عمل لجميع الحضور يجب الالتزام به خلال تلك المرحلة الهامة من العام الدراسي.

وأكدت مدير المديرية لمديري الإدارات أنه بدء من الأحد المقبل سيتم الدفع بقوافل تعليمية تضم صفوة موجهي المواد الدراسية للإدارات الخارجية لتقديم محاضرات دراسية للطلاب للمساهمة في تحسين المستوي التعليمي لهم مضيفة أن سيتم كذلك إطلاق قوافل أنشطة تربوية ضمن مبادرة ( الوعي والانتماء) لجذب الطلاب للمؤسسة التعليمية وضمان ممارسة الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها كذلك المساهمة في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم السامية لدي الطلاب كذلك سيتم تنظيم حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل للمعلمين بالادارات الخارجية للاستفادة من خبرات المحاضرين وتحقيق الجودة المهنية المنشودة.

وشددت خلال الاجتماع أيضًا على أهمية متابعة المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية بشكل مستمر بكافة المدارس طوال المرحلة المقبلة ومراجعة ورصد ذلك من خلال الكشاكيل والكراسات الطلابية المخصصة للتقييمات وناقشت كذلك سبل تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مجالس الأمناء بوسائل إيجابية جديدة ومؤثرة بصورة تجذب الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم المأمول للمنظومة التعليمية

وناقشت مدير تعليم مطروح كذلك الخطة الزمنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل مبادرة ( بأيدي أنضف مدرستي) لدهان وتجميل الفصول وتشجير الافنية والحدائق لضمان زيادة المساحات الخضراء بكل مدرسة وبما يساهم في بث ونشر روح التفاؤل والطاقة الإيجابية ومشاعر البهجة والسعادة لدي جميع العناصر البشرية للعملية التعليمية مضيفة أنه سيتم إطلاق مبادرة لتفعيل منظومة القرائية بمدارس التعليم الأساسي لتحسين المستوي اللغوي لطلاب تلك المرحلة التعليمية

ووجهت مدير المديرية الحضور بالعمل بروح الفريق الواحد والإلتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق

لتحقيق منظومة تربوية متكاملة وعمل مؤسسي محترم وضمان توفير أجواء تربوية مناسبة هادئة وتحقيق الانضباط والالتزام خلال العملية الامتحانية المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

وفي ختام الاجتماع

أدارت الأستاذة نادية فتحي وكيل الوزارة حوارًا مثمرا مع السادة الحضور تناول التحديات والمقترحات الخاصة بتطوير الأداء مؤكدة لهم ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح أبنائنا الطلبة متمنيًا للجميع دوام التوفيق المستمر والنجاح الباهر .