"كدواني" يهنئ "فرحات" بمناسبة اختيار جامعة المنيا ضمن 42 جامعة مصرية بنسخة تصنيف التايمز 2024 للمنطقة العربية

قدم اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، التهنئة إلى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا وهيئة التدريس وكافة العاملين والطلاب بمناسبة حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وآخرها إعلان مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education، نتائج نسخة التصنيف الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024، وأظهرت النتائج إدراج 42 جامعة مصرية بالتصنيف من بينها جامعة المنيا

وقال اللواء كدوانى إن وضع جامعة المنيا فى مصاف الجامعات العالمية لم يأت صدفة، وإنما جاء بفضل جهود رئيس الجامعة وأساتذتها وعلمائها وهيئة التدريس وجميع العاملين بها، والدور التنموى الذى تقوم به الجامعة في خدمة مجتمعها المحلي، وهو ما جعلها تزين التصنيفات العالمية والإقليمية بما لها من عطاء علمي وتنموى متميز وفعال.

وأكد محافظ المنيا حرصه الدائم على التعاون مع الجامعة فى تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والتنسيق المستمر للاستفادة من الرؤى والأفكار والدراسات العلمية للاستعانة بها فى أداء الجهاز التنفيذي بكافة مواقع العمل بالمحافظة.