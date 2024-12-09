رئيس نادي المنصورة يعلن إيقاف اللاعب عقب واقعة الاعتداء

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر محمود بسيوني رئيس نادي المنصورة إيقاف اللاعب أحمد شاهين وذلك بعد واقعة الاعتداء على مدربه علاء نوح في مباراة المقاولون العرب واستمرار عمل المدرب.

وأقيمت مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر منافسات دوري المحترفين.

الواقعة بدأت منذ قرار علاء نوح المدير الفني للفريق الأول لنادي المنصورة استبدال اللاعب بعد دقائق من نزوله بسبب عدم تنفيذ التعليمات ليدخل اللاعب في حالة انهيار.

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مشهد مؤسف في مباراة المنصورة والمقاولون العرب بعد انهيار اللاعب أحمد شاهين

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ورفض أحمد شاهين الخروج من الملعب وسط حالة من البكاء والذهول من رد فعل المدرب لكن مع ضغط الحكم واللاعبين غادر المستديرة.

ورغم محاولة إداري المنصورة احتواء الموقف إلا أن اللاعب تحت وطأة الانهيار والحزن من التبديل اتجه للمدرب واشتبك معه بالأيدي في مشهد مؤسف ليتدخل ياسر عبد الواحد من اجل احتواء الأزمة.


وجدير بالذكر ان المنصورة استمرت سلسة هزائمه بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام المقاولون.

أحمد شاهين مباراة المقاولون العرب محمود بسيوني
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