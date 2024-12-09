خماسية نظيفة تقود بنى سويف لصدارة القسم الثالث



نجح الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف فى تصدر المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث وذلك عقب نجاحه فى تحقيق الفوز بخماسية نظيفة على ضيفه نادى مطرطارس بالجولة السابعة وذلك فى ظل مشاركة سيلا بالدور التمهيدي لبطولة كأس مصر.



وأحرز أهداف بنى سويف كلا من محمد عادل ومحمود الأسطورة ومندى سعيد وكريم نيمار وعبد الرحمن عسلية، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حسام حسن وعاونه عبدالرحمن البطل ومحمود شحات وحمدى سعد مراقب حكام وأحمد موسي مراقب مسابقات، ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 15 فيما توقف رصيد مطرطارس عند النقطة 4.



ونجح نادى عاملين غارب فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام مركز شباب الواسطى، ليرتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 12 فيما توقف رصيد مركز شباب الواسطى عند 7 نقاط.

وتعادل سلبيا مركز شباب سمسطا أمام مركز شباب الفيوم ليرتفع رصيد سمسطا للنقطة 4 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 6.

وتعادل مركز شباب سنورس أمام شقيقه نادى ابو كساة بنتيجة 1/1، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة 6 فيما ارتفع رصيد ابو كساة للنقطة 9.



وقررت اللجنة تأجيل مباراة نادى جولدن جيت أمام ضيفه نادى اهلى الغرق ومباراة مركز شباب ابشواى وضيفه نادى سيلا لموعد سيحدد لاحقا وذلك لمشاركة الثلاثى جولدن وأهلى الغرق وسيلا بمباريات الدور التمهيدي الثانى ببطولة كاس مصر موسم 2024/2025.



جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى بنى سويف 15 نقاط.

2 - نادى سيلا 14 نقطة .

3 - نادى عاملين غارب 12 نقاط.

4 - اهلى الغرق 10 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 9 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 9 نقاط .

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

8 - مركز شباب ابشواى 7 نقاط.

9 - مركز شباب سنورس 6 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

11- نادى مطرطارس 4 نقاط.

12 - مركز شباب سمسطا 4 نقاط.