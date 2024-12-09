رئيس هيئة تنمية الصعيد يبحث مع محافظ الوادي الجديد سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية

التقى اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح - رئيس هيئة تنمية الصعيد، باللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد، لمناقشة عدد من المشروعات التنموية التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة، بحضور حنان مجدي – نائب المحافظ، والدكتور مازن شقوير- مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي.

تناول اللقاء بحث إنشاء مجمع للصناعات الحرفية، وتطوير خطوط الإنتاج بمجمع تمور الخارجة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتصنيع شكائر الزُماط، وخط تعبئة وتغليف جديد لدعم مجمع التمور، كما تم إستعراض خطة لإنشاء مجمع متكامل للنباتات الطبية والعطرية بمركز الفرافرة، بما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة تنمية الصعيد للتعاون مع محافظة الوادي الجديد في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشةللمواطنين.

كما أجرى اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة تفقدية شاملة لمجمع التمور بمركز الخارجة كأحد المشروعات التنموية المشتركة بين محافظة الوادي الجديد وهيئة تنمية الصعيد.

شملت الجولة تفقد المبنى الإداري الجديد، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لكلًا من ثلاجات التبريد، ومراحل تصنيع خط الدبس، بالإضافة إلى الغلايات البخارية وصالات الإنتاج والتصنيع وخطوط تصنيع شكائر زُماط البلح، مزرعة النخيل بالمجمع، ومنطقة ميزان البسكول.

وأكد اللواء / شريف صالح على أهمية رفع كفاءة التشغيل والالتزام بمعايير سلامة الغذاء، مشددًا على دور المجمع في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما دعا إلى ضرورة التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالتمور.

وفي ختام جولته التفقدية، قدم رئيس الهيئة الشكر للعاملين بالمجمع على جهودهم المتميزة، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الأداء.