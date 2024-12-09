السجن 10 سنوات لمتهم بخطف طفل واقتياده داخل المقابر والتعدي عليه بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بخطف طفل واقتياده داخل المقابر، والتعدي عليه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

وأحالت النيابة العامة المتهم "محمد ا س"، عاطل، 32 سنة، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7521 لسنة 2024 جنايات طفل طوخ، والمقيدة برقم 235 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 24 / 2 / 2024، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجنى عليه "ي أ ص"، والذي لم يبلغ سنه 18 سنة ميلادية كاملة، بأن جذبه عنوة من يده واقتاده إلى داخل المقابر فباعد بينه وبين ذويه.

استطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر تعدى على المجنى عليه الطفل سالف الذكر، بالقوة والذى لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، بأنه وما أن ظفر به على إثر ارتكاب جريمته محل الاتهام بعاليه تعدي عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرض الطفل المجنى عليه للخطر بأن عرض أمنه وأخلاقه للخطر مرتكبًا الجرائم محل التهم السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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