أخفت الجثة داخل كرتونة ملابس.. فتاة عمرها 20 عاما تقتل طفلة في الفيوم

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الطفلة القتيلة
الطفلة القتيلة

تمكنتِ الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، في أقل من 24 ساعة، من كشف غموض العثور على جثة طفلة مقتولة بعزبة اللواج التابعة لقرية شكشوك بدائرة مركز إبشواي، حيث كشفت تحريات مباحث مركز شرطة إبشواي، أن مرتكب الواقعة هي ابنة جار أسرة الطفلة، وتُدعى «ايمان.ع. ع » 20سنة، مطلقة، حيث قامت باستدراج الطفلة أثناء لهو الطفلة مع ابنه، ثم قامت بخنقها بطرحة ووضع الجثمان داخل كرتونة ملابس، وبعد تقنين الإجراءات وبتفتيش منزل المتهمة تم العثور على جثمان الطفلة داخل كرتونة ملابس خاصة بالمتهمة، وتم ضبط المتهمة، وخلال التحقيقات اعترفا بقتل الطفلة وأكد أنه قامت بخنقها بعد أن قامت بسرقة قِرطها الذهبي، وخشيت كشف أمرها قامت بقتله ووضعه الجثمان داخل كرتونة ملابس، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد علاء عبد الكريم مأمور قسم شرطة إبشواي جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلاقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفله بجوار أرض زراعية.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الجثة وكشفت المعاينة الأولية لمباحث المركز تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد علي يوسف أبو جليل رئيس المباحث وضمت النقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، أن الطفله متغيبة من ظهر أمس وتدعى " أميرة عوض سليمان، وتبلغ من العمر 5 سنوات ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والتي أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز العثور على جثة الطفلة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

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