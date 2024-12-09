بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من نيجيريا بعد خوض مباراة إنييمبا



وصلت إلى القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من نيجيريا، عقب خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



واستغرقت الرحلة من نيجيريا إلى القاهرة نحو 7 ساعات تقريبًا، عبر طائرة خاصة قام مجلس إدارة النادي بتوفيرها للبعثة التي ترأسها أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.



وكان فريق الزمالك تعادل مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.