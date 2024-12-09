أبوالغيط يلتقي "البرهان" وعدد من أعضاء مجلس السيادة خلال زيارته إلى بورسودان

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان وعدد من السادة الوزراء وقيادات مجلس السيادة، وذلك خلال زيارة إلى مدينة بورسودان، اليوم 9 ديسمبر 2024.



وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن زيارة أبوالغيط، جاءت في إطار التزام الجامعة بدعم السودان حكومة وشعبًا في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها، تأسيسًا على قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، والتي تؤكد بشكل مستمر على الحفاظ على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي.



وتناول أبو الغيط، خلال لقاءاته، نهج الجامعة العربية الذي يقوم على مساندة مؤسسات الدولة السودانية، في هذه المرحلة الدقيقة، ودعم جهود حقن دماء الشعب السوداني؛ وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في مايو ٢٠٢٣، بما في ذلك أهمية خروج قوات الدعم السريع من المناطق المدنية والخدمية والسكنية في الخرطوم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، واحترام قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٦ بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٤ الذي طالب تلك القوات بإنهاء حصار مدينة الفاشر، وتسهيل وصول كافة أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للسودانيين.



وشدد أبو الغيط، في تصريحات عقب لقاء الرئيس البرهان على "حرص الجامعة العربية على مواكبة الدولة السودانية في جهود استعادة السلام والاستقرار أسوة بما قامت به في المحطات المفصلية على مدار السنوات الماضية، وتشجيع استئناف الحوار الوطني للعودة إلى مائدة تفاوض وتحقيق توافق وطني عريض يلبي تطلعات الشعب السوداني ويصل بالبلاد إلى بر الأمان".



واستمع أبوالغيط، إلى ملاحظات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، حول تطورات الوضع الداخلي في السودان بما في ذلك الوضع الميداني وما يمكن أن يكون شكل دور وإسهام الجامعة العربية في حقن دماء السودانيين، ومساندة مسار الانتقال السياسي السلمي، لاستعادة السلام والاستقرار والتوصل إلى اتفاق وطني عريض يؤمن مستقبل البلاد.



كما استمع الأمين العام إلى عرض من القيادات السودانية المختصة حول الأوضاع الإنسانية المتردية بفعل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان على يد أفراد الدعم السريع وحزم الدعم التي يحتاجها السودان لمواجهة هذا التحدي الضخم على المستوى الوطني والعربي والدولي.



وأعرب أبو الغيط، في تصريحاته "حرص الجامعة العربية على مواصلة جهودها وتفاعلها مع الدولة السودانية، والقوى الوطنية، بالتعاون مع الدول العربية ذات الصلة، والأمم المتحدة من أجل دعم استقرار السودان وتمكين مؤسساته الوطنية".



تجدر الإشارة إلى إنه بالإضافة إلى اللقاء مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة التقى الأمين العام مع كل من: علي يوسف وزير خارجية جمهورية السودان وخالد إسماعيل أحمد وزير الثقافة والإعلام والفريق أول بحري ركن إبراهيم جابر المعني بإنفاذ المساعدات الإنسانية حيث تلقى عرضًا شاملًا لمجمل الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، وسبل دعم العمل العربي المشترك لدعم السودان.

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