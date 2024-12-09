عاجل.. أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء، عقب العودة من نيجيريا مساء اليوم الاثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويبدأ الفريق استعداداته يوم الأربعاء المقبل لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من نيجيريا بعد خوض مباراة إنييمبا

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وكان فريق الزمالك تعادل مع  إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

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