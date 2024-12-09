الشباب والرياضة: الإنتهاء من أعمال التسليم والتسلم لعدد 14 اتحاد ويتم التسليم تباعا فور انتهاء الجمعيات العمومية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أنه في إطار تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وضمان شفافية العمل داخل الهيئات الرياضية، تستكمل اللجان المالية والإدارية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة إنهاء اعمال التسليم والاستلام في الاتحادات الرياضية وذلك فور انتهاء كل جمعية عمومية مباشرةً فى كل اتحاد على حدة.


مشيرًا أنه حتى الآن ومنذ انطلاق انتخابات الاتحادات الرياضية تم الانتهاء من أعمال التسليم من مجالس الإدارات المنتهية ولايتها إلى المجالس المنتخبة الجديدة فى عدد 14 اتحاد رياضي هم اتحادات الفروسية وألعاب القوي والرماية والسباحة والسلة والكاراتيه والجولف والملاكمة والريشة الطائرة والجودو  والهوكى ورفع الاثقال والتايكوندو والكانوي والكياك.

txt

عاجل.. أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة

txt

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من نيجيريا بعد خوض مباراة إنييمبا


وأشار المتحدث الرسمي للوزارة أن اللجان المعنية بأعمال التسليم والتسلم تعمل فى ضوء إجراءات صارمة ومشددة لمراعاة الضوابط المالية، الإدارية، والفنية بين المجالس السابقة والجديدة بطريقة منظمة ووفق اللوائح والقوانين المنظمة، مما يضمن استمرارية العمل دون أي انقطاع أو مشكلات.


وتأتي هذه المتابعة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق الحوكمة الرشيدة داخل المنظومة الرياضية، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الانتخابات وتطوير الأداء المؤسسي.

استراتيجية الوزارة الاتحادات الرياضية الشباب والرياضة انتخابات الاتحادات

الأكثر قراءة

عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

عاجل.. أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة

بالأحمر.. حسناء سيف الدين تخضع لجلسة تصوير بفستان مثير

تعرف على موعد عرض مسرحية مشيرة الخطيرة بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف لغز مقتل طفلة بعزبة اللواج في أقل من 24 ساعة

ارتفاع سعر الدولار في البنوك.. هل يشير إلى تعويم الجنيه مجددا؟

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في فعالية إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء لقانون حماية المنافسة المصري

بسمة بوسيل تكشف عن أحدث أعمالها