وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات التى تنفذها "أبناء حسن علام" بسانت كاترين والمدن الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء اليوم الإثنين، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التى تتولى تنفيذها شركة أبناء حسن علام، ضمن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزى للتعمير، وقطاع المرافق، وشركة أبناء حسن علام.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لشركة أبناء حسن علام، وجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنمية، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، والانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة، وضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.


وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها شركة أبناء حسن علام، وفى مقدمتها مشروعات مدينة سانت كاترين، ومشروعات مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب التى تواجه دفع معدلات الأداء.

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