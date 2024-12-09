بيراميدز يستدعي صديق إيجولا لمعسكر تونس استعدادًا لمواجهة الترجي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انضم النيجيري صديق إيجولا لمعسكر فريق نادي بيراميدز المقام بالعاصمة التونسية قبل مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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وعلى الرغم من عدم قيد اللاعب النيجيري في القائمة الأفريقية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قرر استدعاء اللاعب ليؤدي التدريبات الجماعية مع الفريق في تونس للحفاظ على لياقته البدنية وجاهزيته لمباريات المرحلة المقبلة في الدوري وكأس الرابطة، ولقاءات دوري الأبطال المتبقية في دور المجموعات.

أبطال المشروع القومي للموهبة التدريبات الجماعية البطل الأولمبي الترجي التونسي كرونسلاف يورتشيتش
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