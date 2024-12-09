السيطرة على حريق هائل اندلع داخل برج سكني في مدينة المنيا

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بوابة الفجر

تمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد حريق هائل اندلع في الطابق السادس في مدينة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من أهالي مدينة المنيا باندلاع حريق هائل في الطابق السادس في احدي الأبراج السكنية بالقرب من مسجد عمر ابن الخطاب بمدينة المنيا.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم اخماد الحريق الذي نجم عن ماس كهربائي دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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