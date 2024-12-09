حبس المتهمين بقتل شاب بسبب اصطدامه بدراجته النارية في الهرم

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بقتل شاب إثر نشوب مشاجرة بسبب حادث دراجة نارية في الهرم 

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بقتل شاب إثر نشوب مشاجرة بسبب حادث دراجة نارية في الهرم

بسبب حادث

وكشفت التحقيقات، أن الشاب الضحية كان يقود دراجة نارية وبصحبته شقيقه وصديقه، وخلال ذلك اصطدم بعامل فنشبت مشاجرة بينهما، على اثرها استعان العامل بآخرين وتطورت المشاجرة، وأسفرت عن مقنل الشاب

مقتل شاب في مشاجرة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن شاب كان يقود دراجة نارية، وبصحبته شقيقه وصديقه، اصطدم بعامل، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، استعان خلالها العامل بثلاثة أشخاص آخرين، وتبادل الطرفان الاعتداء، مما أسفر عن مقتل قائد الدراجة النارية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وإصابة شقيقه وصديقه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

التحقيق مع المتهمين الدراجة النارية المتهمين بقتل شاب القبض علي المتهمين

مواد متعلقة

"قطعتها".. النيابة تصطحب قاتلة الطفلة "مكة" لتمثيل الجريمة في منشأة القناطر

"قطعتها لأشلاء"..أول لقاء مع والد الطفلة "مكة" المقتولة على يد سيدة وابنتها في منشأة القناطر (فيديو وصور)

التحقيق في العثور على جثة سيدة بمصرف مياه في أبو النمرس

لعدم إجادته السباحة.. تفاصيل إنهاء شاب حياته غرقًا بنهر النيل في كرداسة

خلافات أسرية.. حبس المتهمة بقتل زوجها ضربًا بعكاز في أوسيم

السكة الحديد.. تفاصيل مصرع شاب صدمه قطار في البدرشين

تفاصيل مقتل شاب بسبب اصطدامه بأحد المتهمين بدراجته النارية في الهرم

خلافات أسرية.. التحقيق مع المتهمة بقتل زوجها ضربًا بعكاز في أوسيم

الأكثر قراءة

عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

عاجل.. أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة

بالأحمر.. حسناء سيف الدين تخضع لجلسة تصوير بفستان مثير

تعرف على موعد عرض مسرحية مشيرة الخطيرة بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف لغز مقتل طفلة بعزبة اللواج في أقل من 24 ساعة

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في فعالية إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء لقانون حماية المنافسة المصري

بسمة بوسيل تكشف عن أحدث أعمالها

وي يفوز علي طنطا بهدفين مقابل هدف