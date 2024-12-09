بسمة بوسيل تكشف عن أحدث أعمالها

الفجر الفني
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

كشفت بسمة عن أعمالها الغنائية وتحضيرات ألبوماتها الجديدة خلال الفترة المقبلة، وتحدثت عن علاقتها بطليقها تامر حسنى، وذلك خلال لقائها مع قناة الملز على يوتيوب.

أعمال بسمة بوسيل الجديدة 

وقالت بسمة بوسيل: انتهيت من تسجيل ألبومين مصريين خلال الفترة الماضية، وأحضر خلال الفترة الحالية لألبوم مغربي جديد سيفاجئ الجمهور قريبًا.

بسمة بوسيل تعلق على علاقتها بـ تامر حسنى 

وأضافت بسمة بوسيل: علاقتى بتامر مستمرة حتى الآن كأصحاب، والصور التى تظهر للجمهور على السوشيال ميديا حقيقية، علشان خاطر الأولاد، لأنني أنا وتامر نحب بعضنا كأشخاص بعيدًا عن مسألة كوننا زوجين، ومازال يتابع معي كل أمور حياتي وأمور أولادي ويسأل عما أفعله.

آخر أعمال بسمة بوسيل

وكان آخر أعمال بسمة بوسيل هي أغنية تتر مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضى 2024، وايضا أغنية قال في حقي والتي تجاوزت مليون مشاهدة، وأغنية جراج عمومي التي حققت 195 ألف مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى أغاني الـ بسمة وعشنا وشوفنا وهبدأ أعيش، وحققت كل أغنية منها مليون مشاهدة.

كلمات أغنية عيشنا وشوفنا

عيشنا وشوفنا اللي خان

عشمان نديه أمان

و كمان بيلوم علينا

ويجيب عنيه في عنينا

مريض حب امتلاك

و راسم دور ملاك

ده من جواه ملاك

و ده طبعه من زمان

النوع ده يقضي عمره يغلط ويعيدها تاني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

ببقى في حالة انهيار

و يزود جرحي نار

وحكايتي قفل عليها

و مبيسألش فيها

انا مش مصدومة فيه

ولا حتى بلوم عليه

انا عارفة ده كله ايه

بيكرهني فيه

النوع ده يقضي عمره يغلط ويعيدها تاني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

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