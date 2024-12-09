وكيل تعليم الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بطاميه ويؤكد على الانضباط والمحاسبة

نفذ الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الاثنين، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة طامية التعليمية.

بدأ جولته بزيارة مدرسة الشهيد سيد صبحي عبدالقادر في كفر محفوظ، حيث قرر استبعاد مدير ووكيل المدرسة بسبب عدم انضباط العاملين وتأخر بدء طابور الصباح حتى الساعة 7:45 صباحًا، مما أثر على انتظام العملية التعليمية، كما تم التنسيق مع إدارة طامية التعليمية لتكليف أحد المعلمين الأكفاء بإدارة المدرسة مؤقتًا.

وفي مدرسة طامية الإعدادية بنات، أشاد الدكتور قبيصي بانضباط العملية التعليمية، برفقة عماد فكري وكيل إدارة طامية التعليمية، وأثناء الجولة، تفقد الفصول الدراسية وحضر حصة للغة العربية، حيث ناقش الطلاب للوقوف على مستواهم العلمي.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته أهمية المبادرات التربوية مثل "الفيوم تتحدث" و"قرأت لك"، ودورها في جذب الطلاب للمدارس وزيادة متعتهم بالتعلم، مشددًا على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية كجزء أساسي من العملية التعليمية.

كما أشار إلى أن الانضباط والالتزام هما الركيزتان الأساسيتان لنجاح المدارس، وأن طابور الصباح يعكس صورة المدرسة، سواء إيجابًا أو سلبًا، مؤكدًا على ضرورة مكافأة الملتزمين ومحاسبة المقصرين.

من جهة أخرى، تابعت ريحاب عريق، وكيل المديرية، مدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي، حيث أشادت بانتظام العملية التعليمية وأوصت بتكريم مدير المدرسة وعدد من المعلمات.

تأتي هذه الجولات ضمن سلسلة متابعات يومية تنفذها مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بقيادة الدكتور خالد قبيصي، لضمان انضباط العملية التعليمية ومعالجة السلبيات وتسليط الضوء على الإيجابيات.