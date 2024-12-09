جامعة أسيوط تعقد حلقة معلوماتية حول مشروع مركز التميز للزراعة والمياه

عقدت كلية الزراعة بجامعة أسيوط اليوم الإثنين حلقة معلوماتية حول مشروع التميز في الزراعة، والمياه، وذلك تحت إشراف، وبحضور؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور عصام شعبان المدير التنفيذي لمشروع مراكز التميز للزراعة، والمياه؛ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمد سليمان منسق مشروع التميز في المياه، والزراعة بجامعة أسيوط.

وتأتي الحلقة المعلوماتية؛ في إطار مشاركة الجامعة ضمن مشروع مركز التميز؛ للزراعة، والمياه» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» ؛لمعالجة تحديات الزراعة، والمياه في مصر، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، والأمريكية.

وأوضح الدكتور المنشاوي؛ إن الحلقة المعلوماتية تسهم في تعميق المعرفة، والفهم؛ للطلاب، والباحثين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ حول مشروع التميز؛ للزراعة، والمياه، والذي يعد من المشروعات الرائدة، التي تُسهم بشكل فعّال؛ في نهضة البحث العلمي، وتحقيق الجودة، والريادة في مجالات؛ المياه، والزراعة، وتخريج كوادر على مستوي عالٍ من الكفاءة، والمهارة، من خلال؛ البرامج، والمنح الدراسية، والتدريبية التي يقدمها المشروع، بالتعاون مع الجامعات الشريكة.

وفى الإطار ذاته؛ أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على فتح آفاق واسعة، وفرص جديدة؛ للتعاون العلمى، والبحثي؛ لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الجامعة، وانضمامها لمشروع مركز التميز ؛في الزراعة، والمياه؛ حيث تعد هذه الخطوة تأكيدًا على مساعي إدارة الجامعة الحثيثة نحو إقامة شراكات قوية، وأنظمة تعليمية متطورة، وحرصها على توظيف إمكانياتها البحثية، وتشجيع البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وتسهم في معالجة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور جمال بدر؛ بالقيمة العلمية، والبحثية لمشروع التميز؛ في الزراعة، والمياه، والذي يعزز بدوره إجراء الأبحاث البينية، والتطبيقية؛ لمواجهة تحديات التنمية، في مجالات الزراعة، والمياه، مؤكدًا: أن مشروع التميز في الزراعة، والمياه؛ يتواكب مع خطة الجامعة ؛ للارتقاء بالنشر العلمي، وتشجيع التعاون الدولي، والتي كان من أهم ثمارها أن ما يقرب من 77% من أبحاث الجامعة المنشورة دوليًا عام 2023 كانت عن طريق التعاون الدولي بين باحثين من الجامعة، وباحثين دوليين خارج جمهورية مصر العربية وذلك في عدة مجالات بحثية مهمة؛ تخدم قطاعات التنمية المستدامة.

ومن جهته؛ أعرب الدكتور عادل محمد؛ عن سعادته بالتعاون المُثمر القائم مع إدارة المشروع بالجامعة الأمريكية؛ مما يتيح مزيدًا من الإفادة العلمية للباحثين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجامعات المصرية الأعضاء بالمشروع، في مشروعات بحثية، وبينية؛ تعالج تحديات المياه، والزراعة في مصر، وتعزز قدرات الجامعات الأكاديمية، والبحثية؛ في هذه المجالات الحيوية، متمنيًا أن تحقق الحلقة المعلوماتية؛ مزيدًا من المعرفة حول المشروع، وأهدافه، وخدماته، وتجيب عن استفسارات المشاركين؛ بشأن المشروع.



واستعرض الدكتور عصام شعبان؛ خلال الحلقة؛ نبذة عن مشروع التميز في الزراعة، والمياه، والذي يتم إدارته من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 9 جامعات مصرية حكومية، وهي: الإسكندرية، والقاهرة، وعين شمس، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان، وبنها، والزقازيق، وجامعة قناة السويس، بالتعاون مع 6 جامعات أمريكية، موضحًا الهدف الرئيس من المشروع، والمتمثل في معالجة تحديات الزراعة، والمياه، مستعرضًا محاور المشروع، والتي تتمثل في: الحوكمة، والاستدامة، والبحث العلمي، ورفع كفاءة، وقدرات كلٍ من؛ الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا الخدمات التي يقدمها المشروع المقرر أن يستمر تنفيذه حتى نهاية 2028م.

وأوضح الدكتور محمد سليمان: إن الفريق التنفيذي لمشروع مركز التميز في الزراعة، والمياه؛استعرض خلال الحلقة المعلوماتية عدة محاور منها؛ تطوير المناهج الدراسية، وطرق التدريس في المجالات المتعلقة بالزراعة، والمياه، والأنشطة التي يقدمها مشروع مركز التميز بقطاع البحث العلمي، وقطاع التبادل، والتدريب، والمنح الدراسية، والشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل بحثي صغير للطلاب، والباحثين، وتمويل متوسط، أو كبير لأعضاء هيئة التدريس؛ في المسارات المتعلقة بالمياه، والزراعة، كما تم استعراض أنشطة مركز التميز في الزراعة، والمياه في مجالات؛ تمويل الأبحاث العلمية، وعقد شراكات في مجال البحث العلمي مع الحكومة، ومؤسسات الصناعة.

حاضر خلال الحلقة المعلوماتية؛ أعضاء الفريق التنفيذي لمشروع مركز التميز في الزراعة والمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهم؛ المهندسة مي وجيه الصادق المدير الفني للمشروع، وتالا الحريري منسق الأبحاث العلمية، وداليا العرابي منسق التبادل والتدريب والمنح الدراسية، وعبدالرحمن حسن منسق قطاع التعليم وتطويره، وشهدت الحلقة المعلوماتية مشاركة نخبة من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بالجامعة، وعدد من رجال الأعمال، ورواد، وممثلي القطاعين؛ العام، والخاص في مجالي؛ الزراعة، والمياه