جامعة أسيوط تطلق فعاليات دوري القطاعات لكرة الطائرة

أطلقت جامعة أسيوط اليوم الإثنين فعاليات دورى القطاعات "القطاع الرابع" لكرة الطائرة طلبة وطالبات؛ تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة تحالف جامعات إقليم وسط وجنوب الصعيد، والتى تنظمها جامعة أسيوط بالتعاون مع الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة إلى أن فعاليات دورى القطاعات "القطاع الرابع" لكرة الطائرة طلبة وطالبات؛ ضمن مبادرة 100 يوم رياضة، بمشاركة 100 طالب وطالبة من جامعات: "أسيوط، سفنكس،جنوب الوادى، سوهاج، وأسوان، وتمتد على مدار ثلاث أيام، مؤكداَ أن إقامة دورى القطاعات فى رحاب جامعة أسيوط يأتى انطلاقاَ من أهمية الدور المحوري للأنشطة الطلابية في المنظومة التعليمية، وتعزيز انخراط الطلاب في الأنشطة الرياضية؛ بما يعزز منظومة القيم لدى شباب الجامعات، وينمي روح الفريق والتعاون، ويقوي الروابط الإنسانية، كما يسهم في تطوير شخصية الطلاب.

وتضمن افتتاح الفعاليات؛ طابور عرض للجامعات المشاركة، وتقديم عدد من الفقرات الاستعراضية والعروض الرياضية بمشاركة طلاب جامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف علي الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإيهاب رمضان مدير النشاط الرياضي، وبحضور شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور ياسر حسن وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح قراعة المشرف علي القرية الأوليمبية، والطالب صلاح النديم نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط.

وتقدم الدكتور أحمد عبدالمولى؛ بالشكر إلى الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات؛ على التعاون المثمر مع الجامعة وإطلاق فعاليات دوري القطاعات لكرة الطائرة فى رحاب جامعة أسيوط، مشيداَ بمبادرة "100 يوم رياضة" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، والتي تهدف إلى تحسين الصحة البدنية للطلاب، وصقل شخصياتهم، وتنمية الروح التنافسية لديهم، مؤكداَ حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم وإتاحة الملاعب والمنشأت الرياضية للطلاب المشاركين من مختلف الجامعات وترحيبها باستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة.



وأعرب الدكتور مصطفى بيومى؛ عن سعادته بتواجده فى رحاب جامعة أسيوط العريقة، وبالتنظيم المشرف لفعاليات دورى القطاعات وإخراجه بهذا الشكل اللائق، مؤكداَ على أهمية الرياضة كمحور أساسي في بناء إنسان سوي نفسيًا وصحيًا، بما يعزز من قدرات الطلاب ويساهم في تنمية شخصياتهم بشكل متكامل، مشيرا إلى أن توفير بيئة رياضية محفزة يعكس التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية، ويعزز من روح التعاون والمنافسة الشريفة بين الطلاب