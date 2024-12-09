وي يفوز علي طنطا بهدفين مقابل هدف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

  

حقق الفريق الأول لكرة  القدم بنادي وي بقيادة المدير الفني عمرو أنور الفوز علي فريق طنطا بهدفين مقابل هدف ضمن مواجهات دوري المحترفين لكرة القدم في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم علي ملعب السلام ضمن لقاءات الجولة رقم ١١

تقدم  وي عن طريق اللاعب عاشور شيكا في الدقيقة ١٣ من أحداث الشوط الأول ثم تعادل طنطا بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة ٩٠ أحرز منها اللاعب محمد حسام الشرخة قبل أن يدرك وي الفوز بهدف عن طريق اللاعب محمد عزت في الدقيقه الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع

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دوري المحترفين لكرة القدم فريق طنطا عمرو انور محمد عز
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وي يفوز علي طنطا بهدفين مقابل هدف