الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف لغز مقتل طفلة بعزبة اللواج في أقل من 24 ساعة

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الطفلة القيلة
الطفلة القيلة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم من كشف غموض العثور على جثة طفلة مقتولة بعزبة اللواج التابعة لقرية شكشوك بمركز إبشواي، في غضون أقل من 24 ساعة.

تفاصيل الحادث
 

تعود الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة داخل منزل بعزبة اللواج، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة تُدعى "أميرة عوض سليمان"، تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وكانت متغيبة منذ ظهر اليوم السابق.

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الجاني ودوافع الجريمة
 

أسفرت جهود فريق البحث، بقيادة العميد محمود هيبة رئيس فرع البحث الجنائي بغرب الفيوم، والرائد علي يوسف أبو جليل رئيس مباحث إبشواي، عن تحديد هوية الجاني، وتبين أن المتهمة هي "إيمان. ع. ع"، البالغة من العمر 20 عامًا، وهي جارة أسرة الطفلة ومنفصلة عن زوجها.

وفقًا للتحريات، استدرجت المتهمة الطفلة أثناء لعبها مع ابنها الصغير، وقامت بخنقها باستخدام طرحة ثم وضعت الجثة داخل كرتونة ملابس. وتهدف الجريمة إلى سرقة القرط الذهبي الخاص بالطفلة، حيث كانت المتهمة تمر بضائقة مالية بعد انفصالها وتعول طفلها الصغير.

اكتشاف الجريمة
 

بتفتيش منزل المتهمة من قبل الأهالي، تم العثور على جثة الطفلة داخل كرتونة ملابسها، مما أثار ذهول أسرتها. وأكدت المتهمة خلال التحقيقات أنها أقدمت على الجريمة لتجنب كشف أمرها بعد سرقة القرط الذهبي.

الإجراءات القانونية
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

أحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الجريمة المروعة.

يُذكر أن جهود رجال الأمن بقيادة اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، ساهمت في سرعة كشف ملابسات الجريمة، مؤكدين على يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم وضبط مرتكبيها.

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