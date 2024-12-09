عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن مقتل 3 من جنوده خلال مواجهات عنيفة في شمال قطاع غزة. في الوقت ذاته، استمرت الضربات الجوية الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وفي شمال غزة، أكد المسعفون مقتل 4 أشخاص على الأقل في ضربة قرب مخيم جباليا. أما في رفح، الواقعة جنوب القطاع، فقد أشار المسؤولون الصحيون إلى انتشال 11 جثة بعد ضربات جوية مكثفة استهدفت المنطقة خلال الليل.

شهد مخيم المغازي وسط القطاع توغل دبابات إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، ما أجبر بعض السكان على النزوح. وأدى هجوم لاحق على المخيم إلى مقتل 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عامًا، فيما تسببت غارة على بيت لاهيا بمقتل 6 أشخاص.