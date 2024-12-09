بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء.. انطلاق أولي فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

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بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء.. انطلاق أولي فاعليات مسابقة

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، انطلاق أولي فاعلياتها غدا، بالتزامن مع زيارته للمحافظة.


وأوضحت اللجنة أن المسابقة التي تقام غدا هي المحلية المؤهلة للدولية، وتقام في مسجد الرحمن بنطاق حي الزهور في التاسعة صباحا، ويتنافس خلالها 109 متسابق في فرع حفظ القرآن كاملا للأطفال، ويشرف عليها محكمين علي أعلي قدر من العلم والمعرفة.


وأشار الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة إلي استمرار المنافسات المحلية حتي يوم 18 ديسمبر، حيث يتم عقد اختبار لـ القراءة الكاملة للأناث والحافظ المتفقه يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، والقراءة الكاملة للذكور يوم الخميس 12 ديسمبر، وفي يوم 17  ديسمبر يتم اختبار المتقدمين لفرع الابتهال والانشاد الديني كبار وأطفال، وتكون أخر أيام الاختبار يوم 18 للمؤهلين لفرع الصوت الحسن في التلاوة والأئمة من أوقاف بورسعيد.


يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، برعاية ودعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وتحمل أسم الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وتقام فاعلياتها الدولية في شهر يناير بمشاركة متسابقين من دول العالم، ويجري الآن التصفية بين أكثر من 3600 متسابق مصريين يتأهل الفائز منهم للدولية.

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