الحوثيون يعلنون استهداف "هدف حساس" في إسرائيل بطائرة مسيرة

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الحوثيون يعلنون استهداف
الحوثيون يعلنون استهداف "هدف حساس" في إسرائيل بطائرة مسيرة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، شن هجوم بطائرة مسيرة على "هدف حساس" في مدينة يافنه قرب أسدود بفلسطين المحتلة، وفق ما صرح به المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان متلفز. وأكد أن الطائرة أصابت هدفها بنجاح دون الكشف مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهدف.

في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة معادية اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة على الأرجح من اليمن، مشيرًا إلى أنها استهدفت منطقة مدنية في يافنه دون وقوع إصابات أو إطلاق إنذارات.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة هجمات للحوثيين استهدفت إسرائيل والممرات البحرية المحيطة منذ تصاعد الحرب في قطاع غزة، في إطار ما وصفته الجماعة بدعمها للشعب الفلسطيني ومواجهة أي عدوان إسرائيلي.

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