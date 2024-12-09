زيلينسكي: ناقشت تجميد الصراع الأوكراني مع ترامب وماكرون

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش تجميد الصراع الأوكراني خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال زيلينسكي: "عندما نتحدث عن تجميد الصراع فإننا نوضح أننا أكثر من أي شخص آخر في العالم، نريد نهاية الحرب"، حسبما نقل موقع "Strana.ua".

وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن إنهاء الحرب دبلوماسيا سيكون بمثابة حل. إننا نسعى للحفاظ على الأرواح".

وأتى اللقاء بين ماكرون وزيلينسكي وترامب على هامش مراسم إعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام".

وذكّرت قناة "BFMTV" بأن "ترامب، خلال حملته الانتخابية، وعد بإنهاء الصراع الأوكراني في غضون 24 ساعة قبل تنصيبه، كما تعهد بوقف المساعدات المالية الضخمة المقدمة إلى كييف، وتوجيه هذه الأموال لخدمة احتياجات الشعب الأمريكي".

وقالت القناة الفرنسية إن "اللقاء بين ترامب وزيلينسكي كانت له أهمية حاسمة بالنسبة للأخير، الذي لم يُجر سوى محادثة هاتفية قصيرة مع ترامب منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوائل نوفمبر".

إعادة افتتاح الانتخابات الرئاسية الرئيس الامريكي المنتخب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدات المالية ايمانويل ماكرون ترامب وماكرون دونالد ترامب

الأكثر قراءة

عاجل - القصف الإسرائيلي يدمر مركز البحوث العلمية في شمال دمشق

عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

عاجل - ضربة إسرائيلية تستهدف منشأة دفاع جوي قرب اللاذقية

عاجل - حزب البعث يدعم "المرحلة الانتقالية" في سوريا بعد سقوط الأسد

فيلم "الحريفة 2" يكتسح دور العرض السينمائية بالسعودية

مليون و600 ألف ريال.. إجمالي إيرادات فيلم "الهوى سلطان" بالسعودية هذا الأسبوع

أول تعليق من رنا سماحة بعد انفصالها

عاجل.. أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة