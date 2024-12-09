عاجل - الجولاني والجلالي يبحثان "انتقال السلطة" في سوريا وسط تطورات متسارعة

أعلنت الفصائل المسلحة، الاثنين، عن اجتماع بين قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) ورئيس الوزراء السوري السابق محمد غازي الجلالي، لبحث "تنسيق انتقال السلطة" في سوريا، غداة إعلانها إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

نشرت الفصائل مقطع فيديو عبر تلغرام يوثق الاجتماع، حيث ظهر الجولاني والجلالي إلى جانب رئيس "حكومة الإنقاذ" محمد البشير. وأشار التعليق المرفق بالفيديو إلى أن اللقاء يهدف إلى ضمان تقديم الخدمات واستقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية.

في تصريح لاحق، أكد الجلالي موافقته على تسليم السلطة إلى "حكومة الإنقاذ"، داعيًا المواطنين إلى عدم المساس بالمرافق العامة لضمان استمرار عملها. وشدد على التزامه بالبقاء داخل البلاد حتى إتمام عملية التسليم بصورة سلمية.

جاءت هذه التطورات عقب تقدم سريع للفصائل المسلحة، حيث دخلت دمشق فجر الأحد بعد السيطرة على عدة مناطق استراتيجية في الأيام الماضية.