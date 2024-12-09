محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين ويوجه بحلول فورية للشكاوى والمطالب

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بهدف الاستماع لشكاواهم ومطالبهم بمختلف القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حضور القيادات التنفيذية

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والنائب كامل فيصل عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية، منهم الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، بجانب ممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

قرارات وتوجيهات المحافظ

الحماية الاجتماعية والمساعدات:

وجه المحافظ وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات مالية وعينية عاجلة للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كلف بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مشروعات تنموية صغيرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

حلول للمشكلات الفردية:

وجه رئيس جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع "جمعية مصر الخير" لدراسة حالة شاب متعثر وإعادة جدولة قرضه.

أمر بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص أكشاك لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية.

الرعاية الصحية:

كلف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق لإجراء عمليات جراحية عاجلة، منها عملية بمجرى البول لطفل، وتوفير العلاج اللازم للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية، مثل التقزم وسوء النمو.

وجه بتسريع إجراءات الكشف الطبي لإصدار كروت الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

التوظيف والتعليم:

وجه وكيل مديرية العمل بتوفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم في القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم وظروفهم المعيشية.

وافق على طلب سيدة بقبول ابنتها ذات الإعاقة في مدرسة الفصل الواحد القريبة من مسكنها وإنهاء إجراءات معاش "كرامة".

لقاءات ميدانية في مراكز المحافظة

عقد الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، لقاءً لخدمة المواطنين بقرية سنرو التابعة لمركز أبشواي، حيث استمع إلى 18 شكوى من الأهالي ووجه بسرعة دراسة المطالب وحلها.

عقد أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً آخر بمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس المدينة، حيث تم بحث 15 طلبًا، شملت مساعدات مالية ومشروعات صغيرة وترخيص أكشاك.

تأكيد على الالتزام بخدمة المواطنين

أكد محافظ الفيوم أن اللقاءات الدورية تهدف إلى التفاعل المباشر مع المواطنين وتوفير حلول عملية لمشاكلهم. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.