كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح ندوة بعنوان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة،في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة 3 ديسمبر، تحت رعاية الاستاذ الدكتور/ مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح، والاستاذ الدكتور / محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والاستاذ الدكتور / سهي أمين القائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة-جامعة مطروح، عُقدت الندوة تحت إشراف الدكتورة ميار أحمد عبدالجواد، بالتعاون مع برنامج التربية الخاصة، تم عرض المادة (10) من قانون حقوق الأطفال ذوي الإعاقة لعام 2018، قدمت الندوة لطالبات الفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة برنامج عام لتوعيتهم بفئات الإعاقة التي يمكن دمجهم في الروضات وتم تسليط الضوء على الحقوق التي يكفلها القانون للأطفال ذوي الإعاقة، مع التركيز على التعليم، والرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، وأهمية تهيئة بيئة دامجة تُلبي احتياجاتهم،اهميه الدمج في الروضه. تناولت الورشة كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي قد يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة، مع تقديم أمثلة تطبيقية وأساليب مبتكرة لدعمهم في الحياة اليومية.أدار الجلسة الأستاذة الدكتورة سهى أمين والدكتورة ميار أحمد عبدالجواد، بالتعاون مع طالبات الفرقة الثانية قسم التربية الخاصة، وتم الخروج بعدة توصيات منها: الاستمرار في تنظيم ندوات وورش عمل تفاعلية لنشر التوعية ودعم قضايا الإعاقة، تعزيز التعاون بين الكليات والمؤسسات المجتمعية لتوفير بيئة شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، التركيز على تدريب الطلاب والطالبات في مجالات التربية الخاصة لتطوير مهاراتهم العملية والمهنية، في ختام الندوة، عبرت الأستاذة الدكتورة سهى أمين عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من فريق العمل والطالبات، مؤكدةً على أهمية استمرار العمل نحو تحقيق الدمج الكامل وتعزيز المساواة للأطفال ذوي الإعاقة.