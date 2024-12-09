عاجل - اتفاق أمريكي-تركي بشأن انسحاب القوات الكردية من منبج

كشف مصدر في المعارضة السورية، الاثنين، عن توصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة بأمان من مدينة منبج المحاصرة. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في الشمال السوري، حيث تحاصر القوات المدعومة من تركيا المدينة، وسط ضغوط دولية لحل الأزمة سلميًا.

وفقًا للمصدر، يهدف الاتفاق إلى تجنب تصعيد عسكري يهدد الاستقرار في المنطقة، وضمان انسحاب آمن للقوات الكردية دون وقوع اشتباكات. كما يتضمن التفاهم ترتيبات لإدارة المدينة بعد انسحاب القوات الكردية، بالتنسيق بين الفصائل المحلية المدعومة من تركيا والجهات الدولية المعنية.