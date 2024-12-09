موعد نظر استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين

حوادث
كروان مشاكل
كروان مشاكل

قررت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة تحديد يوم 6 فبراير المقبل لبدء جلسات الاستئناف المقدم من التيك توكر "كروان مشاكل"، على حكم حبسه لمدة شهرين، بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بمياه النيل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على "كروان مشاكل" بمنطقة حدائق القبة، بناءً على اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.

جاء ذلك بعد تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من المذيعة، التي وجهت إليه اتهامات بالسب والقذف. على إثر ذلك، تحركت قوات المباحث إلى مكان إقامة المتهم، حيث تم القبض عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

كروان مشاكل استئناف علي حكم حبسه شهرين نشر أخبار كاذبة

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