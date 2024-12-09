تموين الفيوم يشن حملات مكبرة لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري

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بوابة الفجر

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة على مختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري واحتكار السلع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.

أبرز المضبوطات خلال الحملات:

مواد غذائية:

  • ضبط 16 طن دقيق بلدي مدعم معاد نخله وتعبئته في شكائر بيضاء، ومحمّل على سيارتين نصف نقل.
  • 2500 كيلو أرز مغشوش مدون عليه تاريخ إنتاج مزور (يناير 2025).
  • 1300 كيلو دقيق بلدي مدعم تم تجميعه قبل بيعه في السوق السوداء.
  • 800 كيلو لحوم منتهية الصلاحية.
  • 100 كيلو سكر حر أبيض ناقص الوزن بمعدل 20 جرامًا في الكيس الواحد.

منتجات صناعية:

  • ضبط 2000 خرطوش سيليكون منتهي الصلاحية.

الإجراءات المتخذة:

  • التحفظ على جميع المضبوطات والسيارات المستخدمة في نقلها، وتسليم المتهمين إلى مراكز الشرطة المختصة.
  • إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المخالفات بالمخابز والمحال التجارية:

  • تحرير 27 محضرًا في قطاع المخابز، شملت:
    • تصرف وتجميع دقيق مدعم.
    • إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن.
    • عدم وجود ميزان وعدم نظافة أدوات العجن.
  • متابعة المخابز السياحية لضبط الأسعار والأوزان.
  • المرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود.
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متابعة الأسواق:

  • تفقد أسواق الخضار والفاكهة والشوادر لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة.
  • المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم الطازجة ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية.
  • إجراء جرد في محطات الوقود ومراجعة الرخص والسجلات لضمان توزيع الوقود بشكل عادل وضبط الأسعار.

تصريحات المسؤولين:
أكد سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملات المستمرة تهدف إلى مكافحة الغش التجاري، حماية المواطنين من الاستغلال، وضمان وصول السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة. كما شدد على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار.

النتائج:
أسفرت هذه الحملات عن تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، مما يعكس التزام مديرية التموين بتنفيذ توجيهات القيادة المحلية في حماية المستهلك وضمان استقرار السوق بالمحافظة.

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