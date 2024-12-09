عاجل - ضربة إسرائيلية تستهدف منشأة دفاع جوي قرب اللاذقية

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ضربة إسرائيلية تستهدف
ضربة إسرائيلية تستهدف منشأة دفاع جوي قرب اللاذقية

أفادت مصادر أمنية سورية، الاثنين، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منشأة دفاع جوي قرب ميناء اللاذقية على الساحل السوري. وأكدت المصادر أن الهجوم وقع في الساعات الأولى من الصباح، دون الكشف حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت التقارير أن المنشأة المستهدفة كانت تحتوي على معدات دفاعية متقدمة، مما يشير إلى استمرار إسرائيل في استهداف البنية التحتية العسكرية داخل سوريا. من جهتها، لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا رسميًا على الحادثة حتى الآن، وفقًا للعرف السائد في مثل هذه الضربات.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد السوري تغييرات جذرية، حيث دخلت البلاد مرحلة انتقالية عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، مع سيطرة الفصائل المسلحة على معظم المناطق الرئيسية، بما في ذلك دمشق. ومع رحيل الأسد، تتجه سوريا إلى إعادة تشكيل مستقبلها السياسي والاجتماعي وسط جهود إقليمية ودولية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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